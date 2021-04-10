شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية سيف بن زايد وسفارة بيلاروسيا تبحثان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مع أندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الأكاديمية وسفارة جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة في ما يتعلق بالأنشطة التدريبية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن شكره وتقديره للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة، ما عزز العلاقة الاستثنائية بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية في جمهورية بيلاروسيا في مجال التعاون التدريبي الدولي.

من جانبه، أثنى أندري لوتشينوك على التعاون المشترك والنتائج الإيجابية المتحققة خلال الأعوام السابقة في المجالات التدريبية، مؤكداً أهمية تطوير هذه العلاقة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.