5 ضحايا ومصابين بحادث تصادم قطار بعربة كارو في المنيا- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون، إثر اصطدام قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو أمام مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، أثناء تخطي العربة المزلقان.

وانتقلت عدسة "الخليج 365" إلى موقع الحادث الذي شهد توافد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والعميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للوقوف على تداعيات الحادث.

وتابع المحافظ حالة المصابين المنقولين إلى مستشفى المنيا العام، واطلع على حالتهم الصحية، وطمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة.

كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الااجتماعي بسرعة صرف الإعانات الااجتماعية المقررة بصورة عاجلة.

وأعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته في وفاة الطفلة، معربًا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.