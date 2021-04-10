5 ضحايا ومصابين بحادث تصادم قطار بعربة كارو في المنيا- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون، إثر اصطدام قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو أمام مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، أثناء تخطي العربة المزلقان.
وانتقلت عدسة "الخليج 365" إلى موقع الحادث الذي شهد توافد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والعميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للوقوف على تداعيات الحادث.
وتابع المحافظ حالة المصابين المنقولين إلى مستشفى المنيا العام، واطلع على حالتهم الصحية، وطمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة.
كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الااجتماعي بسرعة صرف الإعانات الااجتماعية المقررة بصورة عاجلة.
وأعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته في وفاة الطفلة، معربًا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.