إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا في يومين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

رصدت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، على مدار يومي الخميس والجمعة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr، الخاصة بهم، والتي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه وفقًا للحالات المصابة بفيروس كورونا، سجلت المديرية إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، في يومين من إجمالي 25 حالة يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وقال المصدر إنه وفقًا لنتائج تحاليل المسحات الطبية الواردة من مستشفيات محافظة كفر الشيخ، تبين أن مستشفى الحامول المركزي، أعلى المستشفيات وبه 7 حالات.