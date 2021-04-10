غرامات مالية على كل من يدخل المسجد الحرام أو يؤدي العمرة دون تصريح مسبق

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات السعودية فرض غرامات مالية على كل من يحاول دخول الحرم المكي للصلاة بدون تصريح خلال شهر رمضان، وكذلك على كل المعتمرين دون إذن مسبق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد.



جاء ذلك في بيان، نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، أكد أن الغرامات المقرة تأتي لضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، ويتضمن غرامة تقدر بألف ريال سعودي، قرابة 250 دولاراً أمريكياً، مقابل كل من يحاول دخول الحرم المكي للصلاة بدون تصريح، وأخرى تقدر بـ 10 آلاف ريال، لكل من يُضبط قادماً لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح.



وأكد البيان ضرورة "التزام المواطنين بجميع التعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك"، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.



وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأحد 28 مارس/آذار 2021 عزمها إقامة صلاة تراويح شهر رمضان العام الحالي (1442 هجرياً)، مع توزيع وجبات للإفطار في المسجد الحرام، لكل من استطاع حضور الصلاة وحصل على تصريح رسمي ذلك.



لكن السلطات قررت اتخاذ تدابير مشددة لمواجهة جائحة "كورونا"، وذلك خلال مؤتمر أقامه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، في مقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة عبر اتصال مرئي، للكشف عن ملامح خطة شهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



يذكر أنه في العام الماضي شهد شهر رمضان في المملكة إقامة صلاة التراويح على نطاق محدود في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات (10 ركعات)، مع استمرار تعليق حضور المصلين.



وأوضح السديس أنه سيتم تقديم الخدمة إلى المصلين في شهر رمضان بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، وأفاد بأنه سيتم تخصيص مصليات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بها، وتعقيمها قبل وبعد كل صلاة.



كما تابع: "سيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للفرز والتأكد من تصاريحهم، حيث يلزم لدخول المسجد الحرام إصدار تصريح للصلاة من تطبيق "اعتمرنا" (تابع لوزارة الحج والعمرة) وإبراز تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" (وهما تطبيقان إلكترونيان حكوميان)".



خدمات للمعتمرين

كما أشار السديس كذلك إلى أن هناك 4422 موظفاً وموظفة لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان، وأردف: أنه تم زيادة عدد الموظفين خلال الورديات التي تقام فيها صلاة التراويح والقيام.



استطرد: "نقوم بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، إضافة إلى الغسلات الاحتياطية". وقال إنه "سيتم توفير وجبات إفطار فردية لمرتادي المسجد الحرام، وتوزع الوجبات بشكل فردي، ويسمح لمرتادي المسجد الحرام بإدخال تمرات للإفطار الشخصي فقط".



يذكر أنه في 19 مارس/آذار 2021 أعلن السديس عن إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك، أسوة بالفروض، وذلك وفق عدة ضوابط.



كذلك وبعد توقف 5 أشهر، سمحت السلطات السعودية تدريجياً بأداء العمرة لمن هم داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 مع التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".



أما قبل حلول "كورونا" قبل أكثر من عام، كانت المملكة تستقبل في رمضان ملايين من زوار بيت الله الحرام بين معتمرين وزائرين؛ لمكانة الشهر الكريم في نفوس المسلمين في أرجاء العالم.

المصدر: وكالات