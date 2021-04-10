أيقونة الأساتذة المتعاقدين تروي تفاصيل 48 ساعة قضتها في مخفر الشرطة

جدة - عبدالحي حسين - وجهت نزهة مجدي الأستاذة المتعاقدة، المتابعة في حالة سراح، إلى جانب عدد من الأساتذة الآخرين، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرباط خلال الأيام الماضية، اتهامات واضحة لأحد عناصر القوات العمومية بالتحرش الجنسي أثناء التحقيق معها.

وقالت مجدي في حوار مصور مع “اليوم 24” اليوم الجمعة، “أثناء احتجازي قام أحد أفراد القوات العمومية بوضع العصى في منطقة حساسة من جسدي، وقال لي ألفاظا جنسية بامتياز، وتعرضت لتحرش جنسي واضح في إطار مؤسسة”.

وأكدت الأستاذة المتعاقدة أنها تعرضت رفقة زميلات لها لمعاملة مهينة خلال فترة الحراسة النظرية، حيث قالت: “جردونا من ثيابنا في إطار التفتيش 3 مرات، وبطريقة مهينة، وتم تجريدنا حتى من الملابس الداخلية”، وأوضحت أنه تم وضع الأساتذة المتعاقدين مع معتقلي الحق العام من المجرمين والمتابعين في قضايا الدعارة والفساد والسكر العلني.

واعتبرت مجدي تهمة “إهانة هيئة منظمة”، التي وجهت لها بشكل منفرد عن باقي زملائها؛ “تهمة انتقامية الغاية منها الانتقام من النضالات البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.