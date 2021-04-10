محمد الفلاح - أمريكا تعلن الموازنة العسكرية وتكشف عن أولوياتها الدفاعية

السبت 10 أبريل 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن رفعت إلى الكونجرس ميزانية الدفاع لسنة 2022 المقبلة.



وذكر البيان أن هذه الميزانية بلغت مع ملحقاتها كلها 715 مليار دولار، مقارنة مع 750 مليارا كانت رصدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للبنتاجون للسنة المالية الحالية.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنتا الشؤون والقوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ مناقشة الميزانية، إذ ينبغي إقرارها وفقا للقانون قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وركزت ميزانية الدفاع للسنة المقبلة على مواجهة مخاطر وتهديدات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، فضلا عن تطوير قدرات ورصد نفقات لمكافحة عمليات القرصنة الإلكترونية والتهديدات السيبيرانية.