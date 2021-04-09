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بعثة الرجاء الرياضي تصل إلى مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز المصري

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين -  

وصلت بعثة الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز المصري، بعد غد الأحد لحساب الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستقبل مسؤولو بيراميدز المصري، بعثة فريق الرجاء بالورود، بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، برئاسة شريف جمال مدير العلاقات العامة، ووليد مهدي مدير إدارة المباريات.

وعبر سعيد وهبي، رئيس بعثة الرجاء لمسؤولي بيراميدز، عن تقديره البالغ لهذا الاستقبال، الذي يؤكد عمق العلاقات بين الناديين بوصفهما شقيقين قبل أي شيء.

وأوضح وهبي، أنه سعيد بوجوده في القاهرة، متمنيا مباراة تليق باسم الناديين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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