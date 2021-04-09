الجيش يفوز على الجديدة ويحتل الوصافة مناصفة مع الرجاء

جدة - عبدالحي حسين -

تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، من الفوز على نظيره الدفاع الحسني الجديدي، اليوم الجمعة، بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية مركب مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.

وسجل للجيش الملكي اللاعب رضا سليم في الدقيقة 40، من ضربة زاوية سددها مباشرة نحو مرمى بارحو لتستقر في الشباك، وحاول الجديديون تعديل الكفة في أكثر من مناسبة دون النجاح في ذلك، كما كاد الجيش أن يضيف الهدف الثاني من الفرص التي سنحت له، أبرزها الكرة التي ارتطمت بالقائم.

واستطاع الجيش تحقيق الانتصار الأول على ملعبه، بعدما فشل في ذلك في المباريات السابقة، حيث لم يفز الفريق العسكري قبل هذا اللقاء بملعبه هذا الموسم، في أية مباراة في البطولة الاحترافية.

ونجح فاندنبروك رفقة لاعبيه في إنهاء المباراة بدون تلقي أي هدف، لتكون بذلك المرة الأولى التي يحافظ فيها الفريق العسكري على نظافة شباكه، حيث خاض المدرب البلجيكي مع الجيش 5 مباريات في البطولة الاحترافية، تعادل في مباراتين أمام الرجاء وشباب المحمدية (1/1)، وفاز على مولودية وجدة، ونهضة بركان، واتحاد طنجة (2/1)، كما تلقت شباك الجيش هدفا في مباراة كأس العرش أمام اتحاد طنجة (1/1)، قبل أن يحسمها الفريق العسكري بركلات الترجيح.

وفي الجهة المقابلة، فشل الدفاع الحسني الجديدي في تحقيق نتيجة إيجابية، تخول له تحسين مركزه، لتستمر معاناة ممثل دكالة في البطولة الاحترافية مع سوء النتائج، التي جعلته يقبع في الرتب الأخيرة، حيث لم يستطع لحد الساعة المدرب الجزائري بنشيخة إيجاد التوليفة القادرة على تحقيق النتائج الإيجابية، لتؤجل آمال الجديديين في الفوز إلى الجولة المقبلة.

واحتل الجيش الملكي الرتبة الثانية برصيد 19 نقطة، مناصفة مع الرجاء، مع أفضلية لهذا الأخير من ناحية الأهداف؛ فيما يوجد الدفاع الحسني الجديدي في المركز 14 بعشر نقاط.