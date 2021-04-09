شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي: الرئيس جيلة في طريقه للفوز بولاية خامسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيبوتي - أ ف ب

صوَّت الناخبون في جيبوتي، الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في اقتراع يبدو أنه سيفوز فيه مجدداً الرئيس المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلة الذي يترشح لولاية خامسة، وأخيرة بحكم الدستور.

وينافس جيلة الذي حاز أكثر من 75% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها، المرشح الوحيد زكريا إسماعيل فارح (56 عاماً) وهو رجل أعمال حديث العهد في السياسة، تبدو حظوظه ضئيلة.

ودُعي حوالى 215 ألف ناخب مسجّل للتصويت في مراكز الاقتراع الـ529 في البلاد، وغالبيتها تقع في العاصمة جيبوتي.

وبعيد إغلاقها، بدأت عمليات الفرز، ويُرتقب صدور النتائج خلال ساعات الليل. وكانت نسبة المشاركة خجولة قبل الظهر، لكنها تزايدت بعد ذلك. وأظهر ناخبون خطاباً موحداً مؤيداً للرئيس المنتهية ولايته، في مراكز الاقتراع. وظهر جيلة يرافقه عدد من المسؤولين خلال إدلائه بصوته. وقال إنه «واثق جداً جداً».

وأضاف أن التصويت «جرى بظروف جيدة الآن سننتظر النتائج». ويحكم جيله، منذ 22 عاماً، البلاد التي تتمتع بموقع استراتيجي على حدود إفريقيا. وبموجب الدستور الذي لا يسمح لمن تجاوز الخامسة والسبعين من العمر الترشح للانتخابات، يفترض أن يكون هذا هو الاقتراع الأخير للرئيس.

وشهدت الولايات الأربع الأولى لجيلة تحسناً في الاقتصاد مع تطوير الموانئ والبنى اللوجستية.