شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي إماراتي مصري يعالج قلوب الأطفال والنساء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دشن الفريق الطبي الإماراتي المصري التطوعي، عيادات متنقلة ومستشفى ميدانياً في القرى المصرية بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والجراحين المتطوعين في برنامج القيادات العربية الإنسانية الشابة؛ لتقديم خدمات صحية مجانية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي؛ وذلك بمبادرة إنسانية مشتركة من «زايد العطاء» وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

ونجحت الفرق الطبية التطوعية في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية ووقائية مجانية للآلاف من الأطفال والنساء والمسنين في نموذج مميز للعمل الإنساني تحت شعار «على خطى زايد»، وباستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني، انطلاقاً من النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان يحرص على أن تكون الإمارات في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة لإغاثة المرضى في شتى بقاع العالم، وتسير القيادة الرشيدة للدولة على النهج ذاته.

وأكد جراح القلب الإماراتي، الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الإمارات، أن الفريق الإماراتي المصري التطوعي أسهم في التخفيف من معاناة الآلاف من مرضى القلب الفقراء.