شكرا لقرائتكم خبر عن قتل أفراد أسرته على طريقة «ببجي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

تحول شاب باكستاني، أدمن لعبة «ببجي» الشهيرة، إلى قاتل، بعدما قرر إعادة تمثيل مشهد من اللعبة في حياته، وتقليد أبطالها، فارتدى سترة وخوذة، وقتل عدداً من أفراد أسرته، في قضية أثارت الجدل مجدداً في مدى تأثير تلك اللعبة على الأفراد.

الحادثة المروعة شهدتها مدينة لاهور الباكستانية، عقب خلاف نشأ بين الشاب وأسرته التي حاولت مراراً منعه من إدمان هذه اللعبة، وفقاً لوسائل إعلامية. وأبلغ سكان الحي الشرطة، بسماعهم أصوات أعيرة نارية في المنزل المجاور، حيث أشارت التحقيقات إلى حدوث خلاف عائلي. وأظهرت كاميرات المراقبة الشاب في بعض مقاطع الفيديو، مرتدياً زياً مشابهاً لشخصيات لعبة «ببجي»، إذ ارتدى خوذة وسترة تشبه المستخدمة في اللعبة، وبدأ بإطلاق النار في الممر داخل المنزل، ما تسبب في مقتل أخت زوجته وصديقه، وأصيبت والدته وشقيقته وشقيقه.

وأكد مدير الشرطة في المنطقة، عمر بلوش، أن الجاني كان مدمناً على اللعبة، وأن أفراد عائلته اعتادوا على منعه من ممارستها. وأضاف: «المتهم أعاد إنشاء مشهد ببجي، بعد شجار مع أفراد عائلته في ذلك اليوم، وأحضر مسدساً، وأطلق النار على عائلته».