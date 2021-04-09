خالية من الأسلحة والصواريخ المحمولة جوا .. بولندا توقع صفقة تسليح لتوريد مقاتلات إف 35 الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - وقعت بولندا عقدا مع الولايات المتحدة، العام الماضي، لتزويد القوات الجوية البولندية بمقاتلات من الجيل الخامس من طراز "إف 35".

وتصل قيمة العقد الموقع إلى حوالي 4.5 مليار دولار، وتعتزم بولندا شراء 32 مقاتلة من هذه الفئة، حيث ستكلف كل طائرة الميزانية البولندية ما يقارب من 144 مليون دولار أمريكي.

ويقول الخبراء في وارسو، إن السعر المحدد لكل مقاتلة هو حوالي 87 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليون دولار أخرى لكل مقاتلة تم شراؤها تتضمن تكاليف البرامج التدريبية للطيارين وتزويد الطائرة بأجهزة محاكاة بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والتحديثات وغيرها.

وبدورها أشارت وزارة الدفاع البولندية، في تعليقها على عقد شراء طائرة :إف 35" إلى أن الطائرة "سترفع القوة الجوية للبلاد إلى مستوى جديد تماما".

ولاحظ شركاء الولايات المتحدة البولنديون، الذين كانوا من أوائل الجهات التي استلمت مقاتلات "إف 35" أن البرنامج يتطلب من لحظة قرار التسليم تحديثات جديدة.

وعبر الخبراء البولنديون عن بعض الشكوك حول البرنامج، خصوصا فيما يتعلق بموضوع التسليح، حيث تم التأكد من أن توريد الطائرات بالأسلحة لم يرد في العقد.

وبعبارة أخرى، مقابل 144 مليون دولار لكل طائرة، تشتري بولندا مقاتلة "فارغة" من الأسلحة والصواريخ المحمولة جوا، حتى لو كان هذا المبلغ يشمل التدريب والتزويد بأجهزة المحاكاة، بحسب مجلة "topwar" العسكرية.

ويقول أحد الخبراء معلقا على هذه النقطة: "مقابل 150 مليون دولار تقريبا، نشتري طائرة مقاتلة فارغة بدون أسلحة صاروخية. وعندما يسألوننا: هل ستدفعون ثمن الصواريخ، أم أنكم لستم بحاجة إليها؟ هل سنتدبر أمرهم (الطائرات) بمدفع طائرة؟".