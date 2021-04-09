دوق إدنبره.. رجل صلب عاش طفولة عسيرة

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"الخليج 365" من لندن: ظل دوق إدنبره الأمير فيليب الراحل مواظبا بصلابة داعما لزوجته الملكة منذ اقترانها بها واعتلائها العرش في سن صغيرة، وعلى مدى عقود كان عضوًا أساسيًا ومحبوبًا للغاية في العائلة الملكية.

وترك الدوق الراحل الذي توفي، اليوم الجمعة، عن 99 عاما، ارثا شخصيا كبيرا، ممتدا بين حياته المهنية كضابط في البحرية الملكية، مرورا بعمله الخيري وصولا الى جهوده لتحديث النظام الملكي.

عاش الأمير فيليب الذي ينتمي لعائلة ملكية من اليونان والدنمارك والمولود في جزيرة كورفو عام 1921، طفولة صعبة. حيث كان يبلغ من العمر 18 شهرًا فقط عندما أُجبرت عائلته على الفرار من منزلهم، بعد انقلاب عسكري أدى إلى عدم توفر الأمان للبقاء في اليونان.

حياة مأساوية

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز)، كانت الأسرة بلا مأوى فعليًا لكنها استقرت في النهاية في باريس ، حيث استأجروا منزلًا من أحد الأقارب. ولكن عندما كان فيليب يبلغ من العمر ثماني سنوات، تم تشخيص والدته بالفصام بجنون العظمة.

وقال المؤرخ روبرت لاسي للقناة: "كانت والدته محصورة بشكل مأساوي فيما كان يسمى في تلك الأيام بـ" اللجوء للمختلين عقليًا". كان الأمر أكثر مأساوية لأنه لم يتم إخبار فيليب بما حدث لأمه، لقد اختفت للتو من حياته ".

مع انفصال والديه، انتقل إلى المدارس الداخلية في بريطانيا، واستقر في النهاية في غوردونستون في اسكتلندا. وجادل الكثيرون بأن أيام دراسته هي التي ستشكل فيليب إلى الرجل الذي أصبح عليه، مع تركيزه على الهواء الطلق والعمل الجماعي.

في حين أن مسيرته العسكرية تُنسى أو يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان، كانت حافلة بالأحداث. إذ عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية ، تم إرسال فيليب أولاً إلى المحيط الهندي ثم إلى البحر الأبيض المتوسط ، حيث خدم في البارجة (HMS Valiant).

وورد ذكره في الرسائل البريدية لتشغيل كشاف السفينة خلال معركة كيب ماتابان ضد الإيطاليين. وفي عام 1942 تمت ترقيته إلى ملازم يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ، وكان متمركزًا على متن سفينة في خليج طوكيو يوم استسلام اليابانيين.

الزواج

وقالت (سكاي نيوز): وسيضعه زواجه حقًا في قلب الحياة الوطنية. قبل بدء الحرب، بينما كان يتدرب مع البحرية ، التقى بزوجته المستقبلية. وخلال زيارة ملكية ، طُلب منه مرافقة الملك جورج السادس وزوجته وابنتيه ، بما في ذلك الأميرة إليزابيث.

ظل الزوجان على اتصال أثناء الحرب من خلال كتابة الرسائل. بينما كان يُنظر إلى فيليب في السنوات اللاحقة على أنه زوج مخلص وداعم، كان البعض في وقت مبكر غير متأكدين من علاقتهم ولم يعتقدوا أنه أفضل مباراة للأميرة.

وفي عام 1947 تمت خطبتهما وتزوجا في نوفمبر، حيث حشود ضخمة بينما احتفلت الأمة بالزواج، وعندما أصبحت زوجته ملكة بعد وفاة والدها، تغيرت حياة الأمير فيليب إلى الأبد.

كان من المتوقع أن يتخلى عن حياته المهنية في البحرية، وباعتباره رفيقًا ذكرًا للملكة، حيث لم يحمل أي لقب أو توصيف، ولم يكن من الواضح بالضبط ما يجب أن يكون عليه دوره.

مسار خاص

لكن الأمير فيليب شكل مساره الخاص، وأصبح مدافعًا قويًا عن الأعمال التجارية البريطانية وروج للصناعة البريطانية في جميع أنحاء العالم.

وكان ملتزمًا أيضًا بالقضايا البيئية. بشكل لا يصدق، ودعم على مدار العقود 800 جمعية خيرية مختلفة، لكن كثيرين قد يجادلون بأن مخطط جائزة دوق إدنبرة كان أحد أعظم إنجازاته.

وقال بيتر ويستغارث، رئيس البرنامج: "ثلاثمائة ألف شاب يقدمون هذه الجائزة في أي وقت وما يحصلون عليه هو هذه التجربة التي ستغير حياتهم. وكانت علاقة الدوق بالشباب أمرًا مثيرًا للدهشة حقًا ، والطريقة التي تعامل بها مع الشباب عندما التقى بهم كانت رائعة للغاية."

ربما كانت الملكة على رأس الدولة، لكن تم الاعتراف على نطاق واسع بأن الأمير فيليب هو رئيس الأسرة، وصفه أبناؤه وأحفاده بأنه رجل شعر الجميع أنه يمكنهم اللجوء إليه.

قالت ابنته الأميرة آن: "الكثير من أفراد الأسرة سيجدون له دائمًا لوحة صوت جيدة. ولكن كان يتم ذلك دائمًا بهدوء شديد ولن يتحدث أبدًا مع أي شخص آخر حول محادثاته".

داعم للزوجة

وكان دوق إدنبره أيضًا شخصية داعمة لزوجته الملكة. ويعود الفضل إلى فيليب جزئيًا في المساعدة في تحديث النظام الملكي وجعل الأسرة أكثر سهولة، على سبيل المثال من خلال تشجيع زوجته على القيام بجولات في زيارات داخل المملكة المتحدة وخارجها.

وكانت فترة التسعينيات من القرن الماضي أوقاتًا عصيبة للزوجين حيث رأوا أطفالهما يُطلقون واضطروا للتعامل مع رد الفعل العنيف بعد وفاة الأميرة ديانا.

وقال التقرير إن أولئك الذين عرفوه بشكل أفضل سوف يتذكرونه إلى الأبد بسبب إحساسه بالمرح. قيل إنه يتمتع بروح الدعابة، وكثيراً ما شوهد في حفلات الحديقة وهو يضحك مع حشود من الناس.

وأضاف: ومن يستطيع أن ينسى الأمير فيليب وهو يتمايل على طول الموسيقى خلال مسابقة نهر اليوبيل الماسي. في اليوم التالي لدخوله المستشفى وهو يعالج من التهاب المثانة.

يمازح الموت

وقال صديقه مارتن بالمر إن الدوق كان مترددًا في الاعتراف بأنه كان يتباطأ في الحياة، أعتقد أن المرض ضربه بشدة لأنه يكبر بالفعل. لكنه كان يمزح دائمًا حول الموت".

وقال "لا أعتقد أنه كان يخاف من الموت. أعتقد أنه كان يخشى خيبة أمل الناس".

وفي الختام، يشار إلى أن الأمير فيليب كان أطول رفيق خدمة في العالم ولعقود من الزمان كان شخصية حاضرة في قلب الحياة الوطنية. لقد كان رجلاً خدم بلده، كان مكرسًا لعائلته وملكته.

وقامت الملكة خلال خطاب ذكرى زفافهما الذهبي، بتكريمها الخاص له في قاعة بلدية لندن في عام 1997، وقالت في كلمة: "إنه شخص لا يتقبل المجاملات بسهولة ، لكنه ، بكل بساطة ، كان مصدر قوتي وبقيت طوال هذه السنوات ، وأنا مدين له بدين أكبر مما قد يدعي ، أو سنعرف أبدًا؟.