أوكرانيا تستبعد أي هجوم عسكري على الانفصاليين الموالين لروسيا

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كييف: استبعدت أوكرانيا الجمعة أي احتمال لشنّ هجوم عسكري على الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، حيث تكثّفت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة على خلفية توتر مع روسيا.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال روسلان خومتشاك إن "تحرير الأراضي المحتلة بالقوة سيؤدي لا محالة إلى موت عدد كبير من المدنيين وإلى خسائر في صفوف العسكريين، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا".