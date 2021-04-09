شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة عن أوضاع قصور الثقافة على أجندة "إعلام النواب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل لمناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن أوضاع قصور الثقافة بعدد من المحافظات، الأول يوم الأحد لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم فتح قصر التذوق الثقافي بسيدي جابر بالإسكندرية.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد أيضا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إدراج إنشاء بيت ثقافة تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة في خطة الهيئة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 الكائن بشارع المشتل بزنين – حي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن عدم إدراج وتوفير التمويل اللازم لإنشاء قصر ثقافة مدينة ادكو محافظة البحيرة.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين أيضا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن إزالة جزء كبير من قصر ثقافة المحمودية بمحافظة البحيرة جراء عملية التطوير لترعة المحمودية بمحافظة البحيرة.