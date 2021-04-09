"مش هنساكي يا ماما".. فيديو متداول لابنة ضحية سائق الـ"توك توك" المقتولة بالساطور في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للطفلة ريماس أكرم صديق 7 أعوام، ابنة مريم موسى يعقوب 27 عامًا وشقيقة الطفل كاراس، اللذان قتلا على يد سائق "توك توك" بالساطور في مدينة بني مزار شمال المنيا.

وشوهدت الطفلة في الفيديو وهي في حالة بكاء وحزن شديد لمشاهدتها الجريمة أمام عينيها، إذ قتلت أمها وشقيقها الأصغر بالساطور، وتمكنت من الهروب من الجاني بعد أن قتل أمها وشقيقها كاراس بالساطور.

وظهرت الطفلة مستلقية وحولها عدد من أفراد أسرتها وتردد بصوت باكي «عاوزة ماما ترجع لي.. ياحبيبيتي يا ماما..عاوزة أخويا يرجع لي.. مش هنساكي يا ماما.. مش هنساكي أبدا، عاوزة أموت وأروح لماما.. قتل ماما وجرى ورايا علشان يموتني».

وأفادت ابنة الضحية في التحقيقات أنها كانت تستقل "توك توك"، برفقة والدتها وشقيقها، واستطاعت النجاة والهروب فور مشاهدتها أمها وشقيقها الأصغر غارقين في دمائهما.

وجدّدت نيابة مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، برئاسة أسامة ربيع رئيس النيابة، اليوم الجمعة، حبس رجب خلف، 37 عامًا، سائق توك توك، متهم بقتل مريم موسى يعقوب، 27 عامًا، ربة منزل، ونجلها كراس أكرم صديق، 3 أعوام، بسلاح أبيض "ساطور" بأحد شوارع مدينة بني مزار، شمال المنيا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.