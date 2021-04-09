خادم الحرمين يعزي ملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.وقال الملك:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".



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