الرئيس التونسي يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بمطار القاهرة نظيره التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية اليوم السبت بقصر الاتحادية.

وأضاف أنه من المقرر أن يجرى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.