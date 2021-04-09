أفغانستان: «طالبان» تسيطر على منطقتين حدوديتين في «هيرات»

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قالت مصادر أفغانية إن 9 من أفراد قوات الحدود قتلوا في هجمات مزدوجة على مواقع تابعة لهم في إقليم هيرات غربي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. ووقع الهجوم على موقعين حدوديين في منطقتي «كوهسان» و«غوريان» بإقليم هيرات.

وتشير تقارير إلى أن المنطقتين سقطتا في أيدي حركة «طالبان» بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية.

وتم احتجاز 15 فرداً على الأقل من قوات الحدود كرهائن من قبل أفراد «طالبان»، ولم يعلق المسؤولون الحكوميون بعد على الحادثين.