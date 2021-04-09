أميركا تحث مجلس الأمن.. الجيش البورمي يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

لا تزال الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، قائمة، لإحداث المزيد من الضغوط الدولية على قيادة الجيش في ميانمار، عقب الانقلاب الذي أطاح بالحكومة هناك.

واليوم الجمعة حثت واشنطن مجلس الأمن الدولي على التحرك بسرعة بشأن ميانمار، وسط دفع دبلوماسي لإصدار قرار للضغط على المجلس العسكري.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن “الجيش يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة. استقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة”. وتابعت أنّ “الجيش تجاهل تنديداتنا وشكّل اختبارا لمجلس الأمن”.

وتساءلت خلال اجتماع لمجلس الأمن: “هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ شعب ميانمار؟”.

من جهته، طلب مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة، الذي أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة لكنه لا يزال يمارس مهامه في نيويورك، الجمعة من مجلس الأمن الدولي إقامة “منطقة حظر جوي” في ميانمار لوقف غارات النظام وفرض عقوبات دولية على العسكريين.

وأثناء اجتماع عام غير رسمي لمجلس الأمن مخصص لبحث الوضع في ميانمار بعد الانقلاب ، قال المندوب البورمي كياو مو تون: “من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا”. وحثّ مجلس الأمن على فرض “عقوبات” على المجموعة الحاكمة تشمل “حظراً على الأسلحة”.

يأتي هذا بينما رفض المجلس العسكري في ميانمار الجمعة استقبال مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد، رغم الجهود الدولية المتزايدة للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من فبراير.