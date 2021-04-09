ماكرون يعترف: الولايات المتحدة كسبت “الرهان” الخاص بلقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ الولايات المتحدة “كسبت الرهان” الخاص بلقاحات فيروس كورونا، بالاستثمار بشكل هائل والتحرك بسرعة على طريق العلاجات التجريبية.

ودعا ماكرون مواطنيه إلى الانضمام إلى “الجهد الحربي الوطني” لتوزيع اللقاحات وصنعها.

وزار ماكرون مصنعا فرنسيا، اليوم بدأ في تعبئة وتغليف لقاحات “فايزر” هذا الأسبوع، ووعد بأن تنتج فرنسا 250 مليون جرعة لقاح هذا العام للاستخدام المحلي والعالمي.

في مواجهة حالة من الإحباط في فرنسا جراء عدم إنتاج أي شركة فرنسية لقاحا رائدا حتى الآن، تعهد ماكرون ببذل جهود “على مدار الساعة” لتعزيز تطوير اللقاح وإنتاجه في مواقع مثل مصنع ديلفارم الذي زاره غربي باريس.

كما شدد على أهمية الإسراع في التطعيم باللقاحات، مدافعًا عن قرار فرنسا بقصر استخدام لقاح “أسترازينيكا” على من تجاوزت أعمارهم 55 عاما، لحين الانتهاء من إجراء مزيد من التحقيق في حالات إصابة بعض متلقي اللقاح الأصغر سنا بجلطات دموية.