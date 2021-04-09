مؤلم.. عشريني ينتحر باستعمال “سم الفئران” ضواحي أكادير

جدة - عبدالحي حسين - استفاقت ساكنة منطقة تاغازوت، ضواحي مدينة أكادير، على خبر مؤلم، اليوم الجمعة، بعدما عثر على جثة شاب في العشرينات من عمره، وضع حدا لحياته، ليلة أمس الخميس، داخل أحد المنازل في المنطقة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك يبلغ من العمر 24 سنة، وأقدم في غفلة من الجميع على تناول مادة سامة، مخصصة لقتل ”الفئران”، أنهت حياته في مكان الحادث، فيما لاتزال أسباب إقدامه على ذلك مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن حادث انتحار الشاب المذكور استنفر مختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي حلت في عين المكان، إذ تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في أكادير، لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما ينتظر الاستماع إلى عائلته لمعرفة حيثيات، وملابسات الحادث.