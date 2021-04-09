بعثة نهضة بركان تصل إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

جدة - عبدالحي حسين -

وصلت بعثة نهضة بركان لكرة القدم، قبل قليل إلى الجزائر، لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري لحساب الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشدت بعثة البرتقالي الرحال، عصر اليوم، من مطار وجدة أنجاد، صوب مطار الهواري بومدين في الجزائر، حيث استغرقت الرحلة ساعة واحدة.

ومن المتوقع عودة بعثة نهضة بركان مباشرة بعد انتهاء المباراة، في اتجاه مطار المسيرة بأكادير، تأهبا للجولة 12 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وستجرى مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل الجزائري، بعد غد الأحد، بداية من الساعة السابعة مساء، على أرضية ملعب 1نونبر 1954 بتيزي وزو، لحساب الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن نهضة بركان يحتل الرتبة الثالثة في مجموعته بأربع نقاط، خلف كل من المتصدر القطن الكاميروني بست نقاط، والوصيف شبيبة القبائل بخمس نقاط.