“من أصل مليون و600 ألف.. المغرب يتوصل بـ307 آلاف جرعة من لقاحات “كوفاكس

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، تلقي المغرب تلقى دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بموجب آلية “كوفاكس”.

واشتملت الدفعة المذكورة على 307 آلاف و200 جرعة من لقاحات كورونا، من إجمالي الحصة المخصصة المغرب وقدرها، مليون و608 آلاف جرعة، وفق أرقام صادرة عن المبادرة الدولية”.

وتأتي هذه الدفعة بعدما توصل المغرب، خلال الأشهر الماضية، بما مجموعه 8.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، 7 ملايين منها من لقاح “أسترازينكا” البريطاني، ومليون ونصف من “سينوفارم” الصيني.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بلاغ لها أمس أن المغرب تمكن، بفضل نظام “كوفاكس”، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19″، والتي تمثل جزءا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصة تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير 2021 بتوجيهات من الملك محمد السادس.

وذكرت الوزارة، وفق المصدر ذاته، بأن المغرب شارك في آلية “كوفاكس” التي وضعها “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى شركاء آخرين.

ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بمبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن برنامج “كوفاكس” مكن، حتى الآن، أكثر من 100 دولة مشاركة، من الاستفادة من الولوج السريع والعادل إلى جرعات اللقاحات الآمنة والفعالة، والمعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي ستغطي ما يصل إلى 20 بالمائة من سكان كل بلد، وذلك بالرغم من الطلب الكبير وقلة توفر اللقاحات.