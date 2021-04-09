الكوكب يفشل في مواصلة نتائجه الإيجابية ورجاء بني ملال ينجح في العودة بالنقاط الثلاث

جدة - عبدالحي حسين -

افتتحت، اليوم الجمعة، مباريات الجولة 17 من القسم الاحترافي الثاني بإجراء مباراتين؛ إذ استقبل جمعية سلا نظيره الكوكب المراكشي، فيما رحل رجاء بني ملال لمواجهة الراسينغ البيضاوي.

وفشل الكوكب المراكشي في تأكيد صحوته، بعد الفوز في الجولة السابقة على شباب أطلس خنيفرة بثلاثية، بعدما تعرض اليوم للخسارة أمام جمعية سلا بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أطوارها بملعب أبو بكر عمار.

ومكن الفوز الجمعية السلاوية من الارتقاء إلى الرتبة السادسة برصيد 24 نقطة، على بعد ست نقاط من المتصدر أولمبيك الدشيرة.

وغاب عن الكوكب في هذه المباراة سبعة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من بقرعاش، وبوغيمة، والسعيدي وند لحسن بداعي الإصابة، ولكحل، وبوشتة، والغناوي لعدم تأهيلهم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب الديون العالقة في ذمة الفريق المراكشي.

وتجمد رصيد الكوكب المراكشي عند 16 نقطة في المركز 13؛ فيما رفع جمعية سلا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، واصل الراسينغ البيضاوي سلسلة نتائجه السلبية، بخسارته أمام رجاء بني بني ملال بهدفين لهدف، من توقيع كل من عبد الغفور مهري، وطوماس كونازو.

وواصل الراسينغ ضياع النقاط، حيث لم يحقق الفوز في أربع جولات سابقة، بعد الخسارة أمام كل من أولمبيك الدشيرة، وسطاد المغربي، والتعادل أمام أولمبيك خريبكة، والاتحاد البيضاوي؛ فيما أكد رجاء بني ملال أنه استعاد توازنه، وعازما على تحقيق نتائج إيجابية في مرحلة الإياب.

ورفع رجاء بني ملال رصيده إلى 23 نقطة في الرتبة الثامنة؛ فيما تجمد رصيد الراسينغ البيضاوي عند النقطة 21 في المركز العاشر.