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الكشف عن مقاتلة جديدة في كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - بعد نحو أربع سنوات من التطوير، كشفت كوريا الجنوبية النقاب عن نموذج أولي لطائرة مقاتلة جديدة محلية الصنع.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، اليوم الجمعة، في حفل أقيم بموقع شركة صناعات الطيران الكورية "كيه آي أيه" المصنعة للطائرة في مدينة ساتشيون بجنوب البلاد، إن الهدف هو تسليم 40 طائرة تحت اسم "كيه إف21- بوراماي" بحلول عام 2028 و120 طائرة بحلول عام 2032.

وذكر أن الإنتاج سيبدأ بمجرد اكتمال الرحلات التجريبية. ومن المزمع إجراء أول رحلة تجريبية العام المقبل، وفقا للشركة.

وبدأت الشركة عمليات التطوير في ديسمبر عام 2015، وحصلت على دعم من شريكها الأمريكي، شركة لوكهيد مارتن للصناعات الدفاعية. ويريد سلاح الجو الكوري الجنوبي أن تحل المقاتلة الجديدة محل الطائرات المقاتلة القديمة من طراز إف4- وإف5-، من بين أشياء أخرى. وتأمل كوريا الجنوبية أيضا أن تستطيع تصدير المقاتلة الجديدة للخارج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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