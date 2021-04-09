شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 5 سنوات.. استئناف الملاحة بمطار الريان اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات اليمنية، اليوم استئناف الملاحة الجوية في مطار الريان بمحافظة حضرموت، ثالث أكبر المطارات اليمنية بعد فترة توقف دامت قرابة خمسة أعوام.

وقالت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل ديما عبدالقوي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن استئناف الملاحة للرحلات الداخلية في المطار يمثل خطوة مهمة في إطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل ضمن خطة تشمل أيضا إعادة تطوير مطار عدن الدولي بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد ومدير منطقة اليمنية بمحافظة عدن أكدا الحرص على إعادة تشغيل جميع المطارات في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية.