شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر وبيونتك» تطلبان تمديد الاستخدام الطارئ للقاحهما للمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك اليوم الجمعة، إنهما طلبتا من الهيئات التنظيمية الأمريكية تمديد الاستخدام الطارئ للقاحهما المضاد لكوفيد-19 للمراهقين بين 12 و15 عاما.

وفي مارس، قالت الشركتان المصنعتان للأدوية إن التجارب السريرية أثبتت أن اللقاح آمن ويساعد في توليد أجسام مضادة قوية لدى المراهقين الذين بلغوا من العمر بين 12 و15 عاما.

وما زال السؤال الكبير الذي تحاول شركات الأدوية الإجابة عليه هو ما إذا كانت اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة وآمنة عند استخدامها لتطعيم الأطفال. ويقول الخبراء إن تطعيم الأطفال والشبان خطوة حاسمة نحو الوصول إلى ما يعرف "بمناعة القطيع" واحتواء الوباء.

ولقاح فايزر بيونتك المكون من جرعتين للشخص الواحد مصرح باستخدامه بالفعل لمن هم في سن 16 عاما فأكثر.