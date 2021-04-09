شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» و«بيونتك» تطلبان تمديد الاستخدام الطارئ للقاحهما للمراهقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

طلبت شركة «فايزر» وشريكتها الألمانية «بيونتك»، الجمعة، من الهيئات التنظيمية الأمريكية تمديد الاستخدام الطارئ للقاحهما المضاد لكوفيد-19 للمراهقين بين 12 و15 عاماً.

ويتكون لقاح «فايزر بيونتك» المكون من جرعتين للشخص الواحد مصرح باستخدامه لمن هم في سن 16 عاماً فأكثر.

وكانت الشركتان أكدتا في مارس / آذار الماضي،إن التجارب السريرية أثبتت أن اللقاح آمن ويساعد على توليد أجسام مضادة قوية لدى المراهقين الذين بلغوا من العمر بين 12 و15 عاماً.

ويقول الخبراء إن تطعيم الأطفال والشبان خطوة حاسمة نحو الوصول إلى ما يعرف «بمناعة القطيع»، واحتواء الوباء.