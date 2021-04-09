شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يشكّل لجنة لإصلاح المحكمة العليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

شكّل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا التي تعدّ واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة، ولكن عملها يخضع لانتقادات مستمرة.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن بايدن سيوقّع الجمعة، على قرار إنشاء اللجنة التي سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصياتها.

وتدرس اللجنة المكونة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا: مدة ولاية أعضائها، وعددهم، والمسار الذي تختار بموجبه المؤسسة، الحالات التي تنظر فيها، وقواعدها وعملها.

وأوضح البيت الأبيض أن «هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفيدرالية».

ويرأس اللجنة التي شكلها بايدن، بوب باور وكريستينا رودريجيز، وهما أستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قدّم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية.

والمحكمة العليا التي تبت في قضايا اجتماعية عدة في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات، تضم تسعة قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من الرئيس الأمريكي، ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.

وتضم المحكمة حالياً، ستة قضاة محافظين، ثلاثة منهم عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترامب. وأثار مرشحون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر أغضب الجمهوريين.