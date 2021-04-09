شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مقتدى الصدر ينجو من محاولة اغتيال في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا حازم الأعرجي ممثل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، من محاولة اغتيال فاشلة في العاصمة بغداد، نتجت عنها إصابة أحد أفراد حمايته الخاصة بجروح، وفق ما أكدت وسائل إعلام محلية.

وأكدت وسائل إعلامية أن عدداً من المسلحين المجهولين أطلقوا النار على الأعرجي في منطقة الجوادين في العاصمة بغداد.

يذكر أن الصدر عيّـن في 9 فبراير/شباط الماضي، الأعرجي، ممثلاً عنه لإدارة محافظة البصرة.

وشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة عدداً من حوادث الاغتيال المجهولة استهدفت سياسيين ونشطاء وصحفيين، اتهمت فيها الأمم المتحدة «ميليشيات» محلية.