شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحض مجلس الأمن على إنقاذ شعب ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

حضت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلس الأمن الدولي على التحرك بسرعة بشأن إنقاذ شعب ميانمار ومحاسبة جيشها من جراء أفعاله المروعة التي خلفت حتى الآن أكثر من 600 قتيل منذ الإطاحة بالحكومة الديمقراطية، في وقت طالب مندوب البلاد المنشق لدى الأمم المتحدة بإقرار حظر جوي وعقوبات على المجلس العسكري.

وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس-جرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن، إنّ «جيش ميانمار يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة. استقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة». وتابعت: «الجيش تجاهل تنديداتنا، وشكّل اختباراً لمجلس الأمن». وتساءلت: «هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ الشعب الميانماري؟».

وقالت إستونيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، إن المجلس بحاجة إلى البدء في صياغة قرار يمكن أن يشمل عقوبات على بورما بما في ذلك حظراً دولياً على الأسلحة.

وصرّح سفير إستونيا سفين يورجينسون، أنّ «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الكيان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالسلطة الشرعية لحماية الدول المعرضة للخطر، ويجب أن يبحث عن كل أداة في صندوق أدواته لإنهاء هذا الوضع الرهيب».

من جهته، طالب مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة الذي أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة بإقامة «منطقة حظر جوي» لوقف غارات النظام وفرض عقوبات على العسكريين.

وقال المندوب كياو مو تون:«من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا». وحثّ مجلس الأمن على فرض عقوبات على المجموعة الحاكمة تشمل «حظراً على الأسلحة».

وأطاح جيش ميانمار في الأول من فبراير/ شباط الماضي، بالزعيمة المدنية أونج سان سوكي، ومذاك قمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.