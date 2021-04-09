شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ألمانية طموحة لإعمار مرفأ بيروت ومحيطه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

كشف وفد من شركتين ألمانيتين في العاصمة اللبنانية، الجمعة، عن مشروع ضخم تبلغ قيمته مليارات الدولارات، لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه، جراء الانفجار المروع في أغسطس آب/ الماضي، لكنه يبقى مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد.

ووضعت شركتان ألمانيتان الخطة التي تطمح إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية. وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، تحدث المسؤول في شركة «كوليي ألمانيا» هيرمان شنيل عن شقق عائلية بأسعار مقبولة و«مساحات خضراء وبنى تحتية جيدة». ويتضمن المشروع شواطئ وحديقة عامة. ويفترض أن يؤمن حوالى 50 ألف وظيفة.

ويرى القيمون على المشروع فيه «خطة لمدينة جديدة» على خطى دول أخرى شهدت تطويراً لمرافئها مثل فيينا وكيب تاون وبلباو. من جهته، قال لارس جرينر من شركة «ميناء هامبورغ الاستشارية»، إن الخطة تهدف إلى تطوير مرفأ بيروت ليكون «ذا مستوى عالمي رفيع».

وتعد هذه المبادرة الخاصة أول خطة ملموسة يتم وضعها للمرفأ، بعدما تعرض لأحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بسبب تخزين كميات هائلة من مادة «نيترات الأمونيوم»، مخلفاً دماراً هائلاً وأكثر من 200 قتيل، وستة آلاف جريح.

وتنهمك شركات عالمية أخرى بالتحضير لمشاريع شبيهة، من بينها الشركة الفرنسية «سي إم إي - سي جي إم» التي تعمل اليوم في تفريغ الحاويات في المرفأ، وإعادة شحنها، ووضعت خطة متكاملة لتطويره.