شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط مع زيادة الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط hls الجمعة، إذ يقيّم المستثمرون ارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام «برنت» 12 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/ أيار 59.59 دولار للبرميل منخفضاً بمقدار سنت.

وكلا الخامين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة في الأسبوع الجاري بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على زيادة الإمدادات تدريجياً بواقع مليوني برميل يومياً بين مايو أيار ويوليو .

لكن محللين يتوقعون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية، إذ سيتسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري مع اكتساب انتعاش الاقتصاد العالمي قوة دفع.

وقال فيريندرا شوهان المحلل لدى«إنرجي أسبكتس»: «هناك الكثير من خفض المخزونات يجري حالياً لذلك فنحن في خضم عملية إعادة موازنة».

وتظهر مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام في أجزاء من العالم لكبح ارتفاع الإصابات ب«كوفيد-19»والمشكلات الخاصة بالتطعيمات ربما تغير صورة الطلب على النفط.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى «أكسي» إنه من المتوقع أن تُتداول أسعار النفط في نطاق بين 60 و70 دولاراً في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون تلك العوامل.

وهذا الأسبوع، عقدت قوى عالمية وإيران محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، ما قد يمهد الطريق لرفع الولايات المتحدة عقوبات عن صادرات النفط الإيرانية في النصف الثاني من العام الجاري.

(رويترز)