شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الحكم الأجنبي مطروح والأولوية للمواطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعد حضوره نهائي كأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والنصر إن الحكم الإماراتي هو على رأس أولويات اتحاد الكرة، وسيظل إلى جانبه ودعمه ليس من أجل التألق محلياً وقارياً وحسب؛ بل وصولاً إلى العالمية.

وتابع رداً على سؤال حول الاستعانة بتحكيم أجنبي في المستقبل: «الاستعانة بالحكم الأجنبي فكرة مطروحة، ولكن من أجل دعم الحكم المواطن والانتقال به إلى المستقبل».

وكشف الشيخ راشد أن وفداً من «فيفا» سيصل إلى الإمارات للاطلاع على مستوى التحكيم الإماراتي وتقييمه ووضع خطط لتطويره.

واعتبر أن شباب الأهلي والنصر ناديان كبيران، والدليل وصولهما إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثانية توالياً، معتبراً أن ذلك لم يكن ليحصل لولا جهود إداراتي الناديين.

كما أثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على تنظيم رابطة المحترفين الإماراتية للبطولة، في ظل تحديات إجراءات فيروس كورونا، كما أثنى على الشراكة الناجحة بين الرابطة واتحاد الكرة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «هذا المستوى التنظيمي المتميز يعكس ثقافة شعب الإمارات الملتزم في ظل هذه الجائحة»