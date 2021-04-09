شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب نجم الراب الأمريكي «دي ام اكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

غيب الموت مغني الراب الأمريكي، المعروف «دي ام اكس»، الجمعة، عن 50 عاماً، في مستشفى بإحدى ضواحي نيويورك؛ حيث كان يُعالج في وضع حرج منذ أسبوع.

وقالت عائلته في بيان جرى تناقله على وسائل التواصل: «إيرل كان مكافحاً قاتل حتى الرمق الأخير». وأضافت: «كان يحب عائلته من كل قلبه، ونثمّن كل اللحظات التي أمضيناها معه. موسيقاه ألهمت عدداً لا يُحصى من المعجبين حول العالم».

وقالت شركة «ديف جام ريكوردينجز» التي أنتجت أشهر ألبوماته، في بيان منفصل، إن «دي ام اكس كان فناناً لامعاً، ومصدر إلهام لملايين الناس حول العالم».

وتابعت: «رسالته للانتصار بالنضال، وبحثه عن الضوء للخروج من الظلمة، وتوقه للحقيقة والنعمة، قربتنا من إنسانيتنا».

وأكدت أن المغني لا يمكن وصفه بتعبير أقل من عملاق أسطورته ستعيش إلى الأبد.

ويتوقع أن تنشر العائلة تفاصيل عن مراسم تشييعه. وكان المئات من محبي الفنان تجمعوا الاثنين أمام المستشفى للصلاة من أجل شفائه.

و«دي ام اكس»، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز، يعد أحد البارزين في موسيقى «الهيب هوب» في نهاية التسعينات، ومطلع العقد الأول من القرن الحالي.

وأدخل المغنى الراحل المستشفى الجمعة الماضي، بعد إصابته باحتشاء في عضلة القلب في مستشفى في منطقة وايت بلاينز بنيويورك. وبدأت ذروة مسيرته في أواخر التسعينات القرن العشرين، بفضل عدد من الأغنيات الناجحة، وأصدر ثمانية ألبومات كان آخرها في عام 2015.