شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تبدأ مناقشة ما يخصها بمشروع موازنة 2021/2022 الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل على مدار يومى الأحد والاثنين، حيث تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأحد لتدارس أعضاء اللجنة مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك فيما يخص قطاعات (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل - الهيئة القومية للأنفاق - المعهد القومى للنقل - جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى - ديوان عام وزارة النقل- قطاع النقل".

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين لتدارس أعضاء اللجنة مشروع موازنة هيئة قناة السويس الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وكذلك مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك فيما يخص قطاعات (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - الهيئة العامة لميناء دمياط - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة - الهيئة العامة للنقل النهرى - ديوان عام وزارة النقل- قطاع النقل البحري).

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماع سابق له، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/2022، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتى تضمنت الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021/2022.