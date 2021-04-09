شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حالات وفاة جديدة وإصابة 1477 بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 1477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 244325 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 10 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات .1393

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 224 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأشار السند إلى تسجيل 1367 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 228627 حالة.