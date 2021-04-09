الاتحادية تطيح بـ 10 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 10 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة بمناطق مختلفة من بغداد.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ألقت القبض في مناطق حي "التراث والشماعية" شرقي بغداد على 5 متهمين بتعاطي المخدرات ، وبحوزتهم كمية ١٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة وبايب للتعاطي بالإضافة الى حيازتهم مسدس تركي محور وسكين ، والقبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة 28 (تعاطي مخدرات) في منطقة "الغدير" ببغداد وبحوزته أدوات للتعاطي".



وأضاف البيان، أن "قوتين من اللواء الخامس والسادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنتا بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في منطقة "حي العامل" وبحوزتهما ( كيسين يحتويان مادة بيضاء شبيهة بمادة الكرستال ، بايبين للتعاطي ) ومتهم ثالث بحوزته أنبولاتين تعاطي فارغة، وبايبين تعاطي ، وقداحة ، في حين القت القبض على على آخر في منطقة "الحرية" غربي بغداد وبحوزته مادة الكرستال المخدرة تقدر بـ (٢٥) ملغرام مع قطعة حديد تستخدم للتعاطي".



وأشارت القيادة إلى ، أنه "تم إحالة جميع المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة".

