قطر وأمريكا يبحثان أوضاع ثلاث دول بينها العراق

وأشار بيان صدر عن الخارجية القطرية إلى أن "الوزيرين استعراضا خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة لا سيما في العراق وأفغانستان وإيران".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية القطري، أعرب عن شكر بلاده للولايات المتحدة على استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

