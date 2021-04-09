تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي من في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "أفواج طوارئ شرطة بغداد شددت إجراءاتها الوقائية المتعلقة بحظر التجوال الشامل ضمن قواطع المسؤولية، حفاظاً على المواطنين من انتشار جائحة كورونا".
وأهابت القيادة، بالمواطنين "التزام منازلهم حفاظا على صحتهم وان يتعاونوا مع قواتهم الأمنية".
وأهابت القيادة، بالمواطنين "التزام منازلهم حفاظا على صحتهم وان يتعاونوا مع قواتهم الأمنية".