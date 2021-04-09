"أسباب داخلية" عراقية تؤجل زيارة دياب ووفد لبناني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب العراق، رسميا، تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب للعراق لـ"أسباب داخلية".

وكان مقررا أن يوقع دياب مع المسؤولين العراقيين اتفاقات لمبادلة النفط الخام والخدمات الطبية والاستشفائية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تسيير الأعمال أنه "تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها محددا في ١٧ أبريل/نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق".

وبحسب البيان، فإن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية أبلغت مديرية المراسم في مجلس الوزراء اللبناني، بطلب تأجيل موعد الزيارة لأسباب عراقية داخلية".

وكان من المقرر أن يزور دياب العراق في ١٧ و١٨ أبريل نيسان الحالي، على رأس وفد وزاري مؤلّف من وزراء: الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، للبحث في مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقات.

ووافقت الحكومة العراقية مطلع فبراير/شباط الجاري على بيع لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود الثقيل.

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي زار لبنان، الأسبوع الماضي، لمناقشة بعض تفاصيل الاتفاقات بين البلدين.

ولم يعلن البلدان الموعد الجديد لزيارة دياب إلى العراق.

يذكر أن زيارة العراق المؤجلة كانت لتكون أول زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء اللبناني منذ تشكيل حكومته في ديسمبر /كانون الأول 2019.

وغياب الزيارات الخارجية بهذا الشكل أمر نادر الحدوث في عهود رؤساء الحكومات في لبنان، إذ كان هؤلاء يمتلكون علاقات مع العديد من الدول العربية والغربية.