الرئيسان الروسي والتركي يبحثان تطورات الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة تطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان ان بوتين واردوغان اكدا خلال اتصال هاتفي أهمية الدور الذي يلعبه البلدان في تطبيع الوضع في (ادلب) وتشجيع الحوار السياسي في سوريا.

وأضافت ان بوتين واردوغان اكدا خلال الاتصال اهمية مواصلة الجهود المشتركة للتصدي للارهاب وخاصة في ادلب وفقا لمذكرة (سوتشي) التي وقعها الجانبان في عام 2018 والبروتوكول الاضافي في مارس 2020 .

وأضاف البيان ان الجانبين اعربا لدى مناقشة الوضع في ليبيا عن ارتياحهما للالتزام بوقف اطلاق النار وتشكيل اجهزة السلطة الانتقالية بنجاح واكدا عزمهما المشترك دعم العملية السياسية هناك.

واوضح ان بوتين اطلع نظيره التركي على تطورات الوضع في اوكرانيا مؤكدا عدم وجود بديل عن الالتزام بتنفيذ اتفاقية (مينسك) التي وقعتها الاطراف المعنية في عام 2015 .

وقال البيان ان الجانبين اعربا عن استعدادهما لمضاعفة التعاون في مجال التصدي لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بما في ذلك احتمال الانتاج المشترك للقاح الروسي (سبوتنيك في).