تحالف دعم الشرعية يعترض طائرة مفخخة استهدفت (خميس مشيط) بالسعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار (مسيرة) "أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة (خميس مشيط) السعودية.

وقال التحالف في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) "ان محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية العدائية المتكررة بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ما هي الا استمرارا لانتهاك القانون الدولي الإنساني لاستهداف التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين" واصفا تلك المحاولات بجرائم حرب.

واكد البيان ان قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية" وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.