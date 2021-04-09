شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن.. إعادة تشغيل مطار الريان بعد توقف دام لسنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعيد تشغيل مطار الريان الدولي في المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرق اليمن، وذلك بعد سنوات من التوقف.

وأعلنت مصادر ملاحية، اليوم الجمعة، وصول أول رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، إلى مطار الريّان الدولي بالمكلا، ثالث أكبر المطارات اليمنية بعد فترة توقف دامت قرابة خمسة أعوام.

وأوضحت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل اليمنية، ديما عبدالقوي، أن إعادة افتتاح المطار وتدشين شركة الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الداخلية عبر المطار، تمثل خطوة هامة في إطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل ضمن خطة تشمل أيضا إعادة تطوير مطار عدن الدولي، بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وزف محافظ حضرموت فرج البحسني خلال تصريح لوسائل الإعلام، لأبناء المحافظة، بشرى استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية من وإلى مطار الريان الدولي بالمكلا.

وأكد المحافظ البحسني، على الأهمية الكبيرة التي يتمتع ويحتلها مطار الريّان بوصفه بوابة جوية مهمة لبقية المحافظات وللعالم، ولأهميته لعموم المواطنين وبدرجة أساسية للمرضى وكبار السن ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن المطار ليس وسيلة للنقل فحسب، بل نافذة للتنمية والاستثمار في حضرموت والوطن.

والسبت الماضي أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، استئناف الرحلات الجوية بمطار الريّان الدولي في التاسع من إبريل 2021.

وكان وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، أكد في تصريح صحافي، استكمال الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي الجوي بكامل قدرته، مشيراً إلى أن إجراءات السلامة والسفر عبر المطار مستوفية كافة التجهيزات الفنية والشروط المتفق لهيئة الطيران المدني.