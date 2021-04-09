شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لحقوق الإنسان تصدر تقريرا عن إنجازات مصر بمجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان، والذى يستعرض الجهود التى بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2021 فى مجالات تعزيز حقوق المرأة، الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق فى الصحة، الحق فى العمل، الحق فى الضمان الاجتماعى، الحق فى السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، بالإضافة إلى جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى ضوء حرص الأمانة الفنية على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أُنشئِت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر فى 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

ويأتى إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان فى الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر فى مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا فى "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".