شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش اتفاقية منحة "الإغاثة الإنسانية" فى ظل تفشى كورونا يوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020، وذلك يوم الأحد المقبل بجلسته العامة.

وأفادت اللجنة في تقريرها، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعى الحكومة للتصدى للأضرار الناجمة بسبب تفشى فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات، وخاصة العاملين بالقطاع غير الرسمي، والأشخاص ذوى الحركة المحدودة.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا يهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائي للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطني، والذي ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.