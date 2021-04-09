انهيار منزلين وإنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

انهار منزلين، اليوم الجمعة، بمنطقة المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية 5 أشخاص أحياء من أسفل الأنقاض.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، ورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزلين بمنطقة المجاهدين.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول أسيوط، وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي غرب أسيوط إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار منزلين أحدهما مكون من طابق أرضي، والآخر من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، فيما أنقذت الحماية المدنية 5 أشخاص محتجزين داخل المنزلين، ولم يسفر الحادث عن وفيات أو إصابات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.