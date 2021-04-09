استشاري حالات حرجة: مصاب كورونا يدخل المستشفى فورًا عند ظهور هذه العلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور أكرم عبدالباري، استشاري الحالات الحرجة، أهمية وصول مريض فيروس كورونا للمستشفى في الموعد لمناسب وتحديدًا في أول 10 أو 15 يومًا، موضحًا أن نقص الأكسجين واحد من أهم العلامات التي تفرض على المريض الدخول إلى المستشفى على الفور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا.

من ناحيتها، قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، أن الوزارة ماضية في الحصول على الموافقات العلمية والأخلاقية اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من دراسة التضامن الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت عاصم، أن الدراسة الجديدة التي تشارك فيها وزارة الصحة والسكان المصرية، تسعى للبدء في إضافة بعض الأدوية الواعدة في علاج فيروس "كورونا".​