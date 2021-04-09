محافظ أسوان يتفقد الأسواق لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تجول اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، بأسواق الشواربي والحارث والسياحي القديم، لمتابعة مستوى النظافة العامة، وجهود رفع الإشغالات والباعة الجائلين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير الجارية في المرحلة الثالثة من السوق السياحي القديم بطول 350 متر.

وطالب محافظ أسوان الباعة الجائلين بالاستعداد لنقلهم إلى السويقة الجديدة بمنطقة الجيش.

وأكد المحافظ، أنه عقب الانتهاء من مشروع التطوير والتجميل لن يجري السماح باستمرار وجود إشغالات داخل هذه الأسواق السياحية، كما سيجرى مصادرة البضائع وتحويلها لدور الرعاية والملاجئ الاجتماعية.

وتفقد اللواء أشرف عطية مشروع إنشاء السويقة الجديدة بمنطقة الجيش، والذي سيضم 90 باكية ومحل في موقع تجاري متميز

موجهاً إلى توسعة المحلات والبيكات لتكون بمساحة 8 م2، مع تعلية الحائط إلى متر و 20 سم، على أن يتوازى ذلك مع إنشاء أسوار بمداخل ومخارج السويقة، وتركيب كاميرات مراقبة ومنظومة حريق تأمينية حتى يتسنى استقبال الباعة الجائلين.